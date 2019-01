Campeonato Mineiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CRUZEIRO X ATLÉTICO MINEIRO

Neste Domingo (27), CRUZEIRO e ATLÉTICO MINEIRO se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro 2019. O jogo será no Mineirão 11h00 (horário de Brasília).

Depois de empolgar no primeri jogo, o Galo perdeu a segunda partida e agora enfrenta o grande rival ocupando a quinta posição no grupo único do campeonato.

Reprodução/ Instagram

Já o Cruzeiro, está em segundo dois gols atrás do Tupynambás, líder do estadual com apenas dois gols de vantagem para o time de BH. Um vitória no Derby da capital é a chance de um dos gigantes mineiros embalar neste início de temporada.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.