Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo online o jogo MILAN X NAPOLI

Neste sábado (26), MILAN e NAPOLI se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo será no Estádio Giuseppe Meazza às 17h00 (horário de Brasília).

O Milan assumiu a quarta posição neste início de ano e agora enfrenta o maior perseguidor da Juventus, o Napoli, que faz uma grande campanha. São 13 pontos que separam as duas equipes, e nove que separam os napolitanos do líder do campeonato. Recém-contratado, a expectativa é para saber quando Lucas Paquetá vai marcar pelos rossoneri.

A partida será transmitida em italiano ao vivo pelo canal RAI Internacional. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.