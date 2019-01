Campeonato Sul-americano Sub20 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BRASIL X BOLÍVIA

Nesta sexta-feira (25), BRASIL e BOLÍVIA se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Sul-americano Sub20 2019. O jogo será no Estádio El Teniente às 17h50 (horário de Brasília).

Um empate é suficiente para a seleção verde-amarela passar à segunda fase do torneio que dá vaga para as Olímpiadas de Tóquio 2020. Depois de perder para os donos da casa última partida, a seleção canarinha também deixou o segundo lugar, agora ocupa a terceira colocação. O Chile joga contra a Colômbia logo depois da partida do Brasil, ambos têm chances de passar.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.