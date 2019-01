Copa São Paulo 2019: onde assistir ao vivo online a final São Paulo x Vasco

Nesta sexta-feira (25), São Paulo e Vasco se enfrentam pela grande final da Copa São Paulo 2019. O jogo será no Pacaembu às 15h30 (horário de Brasília).

Como de costume desde 1969 – ano em que a Copinha passou a ser disputada – os dois times juvenis mais fortes no mês de janeiro disputam o título no dia do aniversário da cidade de São Paulo. E estes dois times são o tricolor paulista e o gigante da colina, o Vasco.

Os meninos de Cotia já venceram a competição três vezes, a última sendo em 2010. Já o Cruz-maltino venceu a última em 1992, contra o próprio São Paulo. O time contava com Pimentel, Leandro Ávila e era comando dado por Valdir bigode no ataque.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo para todo o Brasil e pode ser vista nos canais fechado SporTV e ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.