Copa da Liga Inglesa 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CHELSEA X TOTTENHAM

Nesta quinta-feira (24), CHELSEA e TOTTENHAM se enfrentam pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa. O jogo será no Stamford Bridge às 17h45 (horário de Brasília).

Depois de vencer por um a zero numa primeira partida dominante, o Tottenham tem que repetir a atuação na casa do adversário. Para alguns os Blues saíram no lucro de Wembley agora, uma vitória pelo placar mínimo é suficiente para levar o jogo para a prorrogação.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.