Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo NOVORIZONTINO X SÃO PAULO

Nesta quinta-feira (24), GRÊMIO NOVORIZONTINO e SÃO PAULO se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio Jorge Ismael de Biasi às 21h00 (horário de Brasília).

O São Paulo venceu bem na primeira partida do Paulistão. Estreia com direito a gol do centroavante Pablo, uma das transferências mais caras do futebol brasileiro. Agora, o tricolor joga fora de casa contra o Novo horizontino, que também venceu na primeira rodada.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.