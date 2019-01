Como e quando será o sorteio da Copa América 2019? Confira também os potes

O sorteio da Copa América 2019 será realizado nesta quinta-feira (24), na cidade da Artes do Rio de Janeiro a partir das 19h45 (horário de Brasília).

Estrelas do futebol internacional como Cafú, embaixador do torneio, também será o apresentador. Ronaldinho Gaúcho fará uma apresentação especial e será homenageado com lembranças de sua participação na Copa América.

E, por fim, os brasileiros Zico e a Melhor jogadora do mundo por seis vezes, Marta, e os ex-jogadores Javier Zanetti e o colombiano Francisco Maturana auxiliarão Cafú no sorteio. Os ex-jogadores Lugano, do São Paulo, e Zé Roberto, do Palmeiras também estão entre os convidados.

Como será o sorteio da Copa América 2019?

O ranking da FIFA de Dezembro de 2018 serviu como base para a definição dos cabeças de chave e determinou a distribuição das equipes dentre os quatro potes.

Dez seleções latino-americanas estarão no Brasil brigando pelo título que hoje é defendido pelo Chile. Além disso, Japão e Catar foram convidados para participar do torneio. O Brasil é o cabeça de série A1 e terá uma bolinha de cor diferente no sorteio.

Ao lado da seleção Canarinha, estará Uruguai e Argentina, os demais cabeças de séries que serão sorteados como cabeças dos grupos B e C.

Estes são os potes para o sorteio da Copa América 2019

Pote 1 : Brasil, Argentina e Uruguai. O país anfitriao será a bolinha A1, enquanto Argentina e Uruguai serão sorteados para os grupos B e C.

Pote 2: Chile (Atual campeão) junto com seleções de Perú e Colombia.

: Brasil, Argentina e Uruguai. O país anfitriao será a bolinha A1, enquanto Argentina e Uruguai serão sorteados para os grupos B e C. Chile (Atual campeão) junto com seleções de Perú e Colombia. Pote 3 : Venezuela, Paraguai e Japão (convidado).

: Venezuela, Paraguai e Japão (convidado). Pote 4: Ecuador, Bolivia e Qatar (convidado).

Campeões da Copa América

Uruguai , 15 vezes campeão: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011.

, 15 vezes campeão: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011. Argentina , 14 vezes campeão: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993.

, 14 vezes campeão: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993. Brasil , 8 vezes campeão: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007.

, 8 vezes campeão: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007. Paraguai , 2 vezes campeão: 1953 e 1979.

, 2 vezes campeão: 1953 e 1979. Chile , 2 vezes campeão: 2015 e 2016.

, 2 vezes campeão: 2015 e 2016. Peru, 2 vezes campeão: 1939 y 1975.

O sorteio da Copa América será transmitido AO VIVO pelo SporTV e começa às 19h45 do horário de Brasilía.