Copa da França 2019: onde assistir ao vivo online o jogo PSG X ESTRASBURGO

Nesta quarta-feira (23), PSG e ESTRASBURGO se enfrentam pela 2ª rodada da Copa da França. O jogo será no Parc de Princes às 18h00 (horário de Brasília).

O PSG despachou o Pontivy na primeira rodada pelo placar de 4 a 0. O gigante francês pega agora o Estrasburgo, que venceu a equipe do Grenoble por 1 a 0 fora de casa. Uma das copas nacionais com o maior número de participantes no mundo, a Copa da França, aceita até inscrições de times semiamadores.

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Sports o jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.