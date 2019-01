Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo GUARANI X CORINTHIANS

Nesta quarta-feira (23), GUARANI E CORINTHIANS se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Estádio Brinco de Ouro da Princesa às 19h15 (horário de Brasília).

O Corinthians se safou da derrota na primeira partida oficial da temporada 2019 com um gol do zagueiro Henrique no último minuto contra o São Caetano. O alvinegro de Itaquera agora sai de São Paulo para enfrentar o Guarani em Campinas. O Bugre estreou com derrota frente ao Bragantino fora de casa.

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere e o jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.