Campeonato Mineiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo TOMBEMSE X ATLÉTICO MINEIRO

Nesta quarta-feira (23), jogo TOMBEMSE e ATLÉTICO MINEIRO se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro 2019. O jogo será no Estádio Antônio Guimarães de Almeida às 19h15 (horário de Brasília).

O Galo é líder do campeonato Mineiro depois de vencer o Boa esporte por 5 a 0 dentro do horto com três gols de Ricardo Oliveira. Nesta segunda rodada, o adversário será a Tombense que empatou a primeira partida em Juiz de Fora, contra o Tupi.

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 2 e Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.