Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo RESENDE X FLAMENGO

Nesta quarta-feira (23), RESENDE e FLAMENGO se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira às 19h15 (horário de Brasília).

Depois de vencer de forma polêmica na estreia da Taça Guanabara, o Flamengo pega nesta quarta o Resende, no interior do estado. Com a possibilidade da estreias de Gabigol e Arraescaeta, o time que entra em campo pode ser muito diferente do que conquistou os três pontos na primeiro jogo.

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere e o jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.