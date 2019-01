Avião particular levando jogador argentino desaparece na França

O jogador ítalo-argentino Emiliano Sala, contratado no último sábado (19) para reforçar o Cardiff no Campeonato Inglês, é um dos passageiros que estavam a bordo do avião que desapareceu na noite desta segunda-feira (21) enquanto sobrevoava o Canal da Mancha. A informação foi confirmada hoje (22) pelas autoridades da Aviação Civil da França. Ao todo, duas pessoas estariam a bordo.

A aeronave particular "PA 46 Malibu" decolou do aeroporto francês de Nantes rumo ao País de Gales. No entanto, perdeu a comunicação com o controle de tráfego aéreo por volta das 20h (horário local) a 15 km ao norte da ilha de Guernsey.

As autoridades costeiras do Reino Unido e da França realizam buscas pelo avião monomotor. Ontem à noite as equipes de resgates interromperam a operação devido a onda de mau tempo na região e só retomaram as buscas na manhã desta terça. Barcos salva-vidas e helicópteros estão sendo utilizados. Até o momento, não há vestígios da aeronave.

LEIA MAIS:

Mãe de Melody diz que nunca concordou com imagem sensual e que vai pedir a separação

Em nota, o Cardiff City afirmou estar "genuinamente preocupado" com o desaparecimento de Sala.

O atacante de 28 anos atuava no FC Nantes e foi contratado na última semana pelo Cardiff City, que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, por 17 milhões de euros, no maior valor já pago pelo clube galês. Sala defendia o time francês desde 2012.

Pelo Nantes marcou 13 gols nesta temporada e era o terceiro artilheiro do Campeonato Francês.