Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SERGIPE X NÁUTICO

Nesta terça-feira (22), Sergipe e Náutico se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2019. O jogo será no Batistão às 21h30 horário oficial do Nordeste e às 22h30 (horário de Brasília).

Ambas as equipes iniciaram a competição com derrota na primeira rodada. O Timbu perdeu por 2 a 1 para o Central e o Sergipe perdeu pelo esmo placar para o ABC. O Náutico ocupa a laterna do Grupo B e o adversário é o vice lanterna do Grupo A. As equipes enfrentam times de grupos opostos nesta primeira fase.

A partida será transmitida ao vivo pela SBT e o jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.