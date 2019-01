Campeonato Sul-americano sub-20 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Brasil x Venezuela

Nesta segunda-feira (21), Brasil e Venezuela se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Sul-americano sub-20 2019. O jogo será no estádio El Teneiente, em Rancágua, no Chile às 20h30 (horário de Brasília).

Depois de empatar na estreia com a Colômbia por 0 a 0, os garotos do Brasil pegam a seleção líder do Grupo A. Os venezuelanos têm seis pontos em duas partidas, contra um dos Brasileiros que só jogaram uma vez até aqui. Bolívia, Chile e Colômbia completam a chave, todos com um ponto.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.