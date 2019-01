Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo RED BULL BRASIL X PALMEIRAS

Neste Domingo (20), Red Bull Brasil x Palmeiras se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Moisés Lucarelli às 19h00 (horário de Brasília).

De todos os reforços do Palmeiras, o único com condições de estrear é ponta Felipe Pires. Nomes como Ricardo Goulart, Arhtur Cabral, Carlos Eduardo e o volante Matheus Fernandes nem foram inscritos na primeira fase do Paulistão. O Verdão está no Grupo B, junto com São Bento, Novorinzontino e Guarani.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.