Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Vitória x Moto Club

Neste sábado (19), Vitória e Moto Club se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2019. O jogo será no Barradão às 17h00 (horário de Brasília).

Moto Club e Vitória empataram na primeira rodada do Nordestão contra Altos e CSA respectivamente. O rubro negro baiano está começando a temporada tentando remontar o fracasso de 2018, quando foi rebaixada para a série B do Brasileirão. Vencer a Copa do Nordeste pela quinta seria o início perfeito para voltar à elite.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas o jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.