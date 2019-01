Campeonato Sul-americano 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Brasil x Colombia

Neste sábado (19), Brasil e Colombia se enfrentam pela 2ª rodada Campeonato Sul-americano 2019. O jogo será no estádio El Teneiente, em Rancágua, no Chile às 18h00 (horário de Brasília).

Apesar de ser a estreia da seleção brasileira na competição a primeira rodada já rolou inclusive, com uma derrota do adversário de hoje para o líder do Grupo A, a Venezuela. Como os grupos estão divididos em número impar, cada rodada uma das equipes folga. Com a Camisa 10, o atacante Rodrygo, do Santos, é um dos destaques do Brasil.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Sportv 3. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.