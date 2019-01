Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo São Paulo x Mirassol

Neste sábado (19), São Paulo x Mirassol se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Pacaembu às 19h30 (horário de Brasília).

São Paulo estreia no Paulistão sem a presença do principal reforço da equipe para 2019, Hernanes. O profeta não foi inscrito a tempo para a competição e está de fora junto com Joao Rojas que está se recuperando de uma lesão no joelho. No entanto, a grande aposta para o ataque vai a campo. Pablo será titular na partida de sábado.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Sportv. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.