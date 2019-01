Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Santos x Ferroviária

Neste sábado (19), Santos e Ferroviária se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo será na Vila Belmiro às 17h00 (horário de Brasília).

O peixe é o gigante paulista com maiores dificuldades neste início de 2019, com poucas contratações, a estreia de Jorge Sampaoli no comando técnico será um pouco mais complicada, ainda mais depois que o paraguaio Derlis González pediu para ser negociado. Bruno Henrique é outro que deve sair depois de investidas do Flamengo, mas ele deve jogar.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.