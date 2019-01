Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Madureira x Vasco

Neste sábado (19), Madureira e Vasco se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no estádio Conselheiro Galvão às 17h00 (horário de Brasília).

O gigante da Colina estreia na temporada 2019 com um time recheado de garotos. Os principais jogadores, como Pikachu e Maxi López ainda estão em preparações físicas para a temporada. O time conta com os garotos Dudu e Yan Sasse e no comando de ataque Ribamar.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.