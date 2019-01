Supercopa da Itália: onde assistir ao vivo online o jogo Juventus x Milan

Nesta quarta-feira (16), Juventus e Milan se enfrentam pela partida decisiva da Supercopa da Itália 2019. O jogo será no estádio King Abdullah Sports City às 15h30 (horário de Brasília).

A supercopa da Itália põe frente a frente os campeões do Campeonato Italiano e da Copa da Itália numa partida que dá o troféu de grande campeão do país. Em 2018, os dois títulos ficaram com o Juventus de Cristinao Ronaldo, que ainda estava em Madrid.

Esta é a chance do Português levantar a primeira conquista com a Velha Senhora. Já o Milan é o adversário, pois foi a equipe derrotada pelo Juve na final da Copa nacional. Naquela ocasião, os rossoneri perderam por 4 a 0. A expectativa é de que Lucas Paquetá entre jogando, pelo menos foi isso que deu a entender o treinador Gennaro Gattuso.

A partida será transmitida em italiano pelo canal de TV fechado RAI Internacional. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.