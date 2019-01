CR7 decide e Juventus conquista a Supercopa da Itália

Com um gol de Cristiano Ronaldo, a Juventus derrotou nesta quarta-feira (16) o Milan por 1 a 0 e conquistou pela oitava vez em sua história a Supercopa da Itália.

Em partida realizada no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, Milan e Juventus fizeram uma partida equilibrada. Apesar da Velha Senhora ter criado mais oportunidades de gols, a equipe rossonera chegou a mandar uma bola no travessão do goleiro Wojciech Szczesny.

O gol do título bianconero saiu aos 15 minutos do segundo tempo. O meio-campista Miralem Pjanic recebeu na intermediária e cruzou na medida para Cristiano Ronaldo, que em posição legal mandou de cabeça para o fundo da rede.

O título da Supercopa da Itália é o primeiro de CR7 com a camisa da Juventus, além de ser a 27ª conquista da carreira do astro português.

A atual heptacampeã do Campeonato Italiano e tetra da Copa da Itália, agora soma oito Supercopas: 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 e 2018.

Milan

Também em busca pelo seu primeiro título no Milan, o brasileiro Lucas Paquetá começou entre os titulares na equipe rossonera, mas teve atuação discreta.

Já o atacante Gonzalo Higuaín começou o confronto no banco de reservas e entrou na partida no lugar de Paquetá, aos 25 minutos da etapa final. O argentino poderá se transferir em breve para o Chelsea, da Inglaterra.

Polêmica

Após toda a polêmica envolvendo a Arábia Saudita como sede da final da Supercopa da Itália, o público feminino no estádio King Abdullah Sports City acompanhou o confronto nos anéis superiores, que são os setores reservados e destinados às famílias.

Os homens, por sua vez, puderam ver a partida nos setores mais próximos ao gramado. As mulheres foram autorizadas a acompanharem partidas de futebol no país saudita em janeiro de 2018.

A Arábia Saudita realizou um acordo com a Lega Serie A para sediar três das próximas cinco edições da Supercopa da Itália.