Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BAHIA X CRB

Nesta quarta-feira (16), BAHIA e CRB se enfrentam pela fase de grupos Copa do Nordeste 2019. O jogo será na Arena Itaipava Fonte Nova às 21h30 (horário de Brasília).

O CRB faz Grupo A da Copa do Nordeste que já tem o recém-promovido Fortaleza como líder. Já o Bahia está no Grupo B, no qual CSA e Botafogo-PB empataram os jogos desta terça. Uma vitória colocaria o gigante do Nordeste na ponta do grupo. As duas equipes estreiam na temporada 2019 hoje.

A partida será transmitida pelo canal de TV aberto SBT somete para o Nordeste. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.