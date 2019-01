Ricardo Goulart está muito próximo de acertar transferência por empréstimo para o Palmeiras

O Palmeiras está muito próximo de fechar a contratação de um ótimo reforço, o meia-atacante Ricardo Goulart, que atualmente joga pelo Guangzhou Evergrande.

De acordo com o site globoesporte.com, o clube chinês aceitou cedê-lo por empréstimo de um ano e a negociação entre o clube brasileiro e jogador já está avançada.

Nos últimos dias ele é figura frequente na Academia, já que foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e, a partir de uma autorização do Guangzhou no ano passado, todo o tratamento foi supervisionado pelos profissionais do Palmeiras.

O tratamento segue até o jogador estiver apto a jogar futebol, seguindo ou não no clube. Se fechar com o Palmeiras, provavelmente ele esteja pronto para estrear em meados de abril.

Histórico conhecido

Goulart é conhecido de Felipão. Foi com o treinador que ele conquistou taças e artilharias no Guangzhou, entre 2015 e 2017.

Outro que conhece bem o jogador é o executivo de futebol Alexandre Mattos, que trabalhou com ele nos títulos brasileiros do Cruzeiro em 2013 e 2014.