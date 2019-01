Ibrahimovic diz que ida de CR7 para Juve 'não é um desafio'

O atacante Zlatan Ibrahimovic afirmou nesta segunda-feira (14), em entrevista à revista "Voetbal", que a ida do craque Cristiano Ronaldo para a Juventus "não é um desafio", como descreve o português.

Em dezembro, o astro português disse que a vida para ele na Velha Senhora é um "desafio". Com esse argumento, CR7 chegou até a convidar o argentino Lionel Messi para atuar no futebol italiano.

Ibrahimovic, por sua vez, indicou que atualmente o elenco da Velha Senhora é "um time já montado" e que um verdadeiro "desafio" seria se Cristiano Ronaldo atuasse na Juventus quando o clube estava na Série B.

"Cristiano fala sobre novos desafios e chama de desafio ir para um time já montado e que venceu o Campeonato Italiano. Ir para a Juventus não é um desafio. Se queria um desafio, ele deveria ir para a Juventus alguns anos atrás, quando estavam na Série B, para trazê-los de volta para a Série A", disse o sueco.

No entanto, Ibrahimovic atuou pela Juventus entre 2004 e 2006, ano que o clube bianconero foi rebaixado para a segunda divisão por conta de um escândalo de manipulação de resultados. O atacante de 37 anos, por sua vez, deixou o clube antes do início da Série B para jogar na Internazionale.

Jogador de muito sucesso no futebol italiano, Ibrahimovic defende atualmente o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O sueco possui 27 jogos e 22 gols com a camisa do clube norte-americano.