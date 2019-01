Cristiane é a nova estrela do time feminino do São Paulo

A volta do São Paulo ao futebol feminino profissional ganhou um reforço de peso nesta segunda-feira. O clube paulista anunciou a contratação da atacante Cristiane, de 33 anos, que ao lado de Marta se tornou o grande nome da seleção brasileira nos últimos tempos.

“Eu acho que é o sonho de toda atleta, de todo mundo, representar um grande clube. E hoje, eu represento o São Paulo. Estou feliz demais. É uma alegria muito grande e eu espero poder representar à altura do clube”, declarou a jogadora ao site oficial do clube.

Nome constantemente convocado para a seleção há mais de 15 anos, Cristiane tem uma carreira de sucesso e já vestiu as cores de clubes como Corinthians e Santos, no Brasil, além de Wolfsburg, Paris Saint-Germain e outros no exterior. Seu último clube foi o Changchun Yatai, da China.

“Muitos irão se perguntar o porquê de trocar o futebol europeu para jogar no Brasil. Primeiro, fiz isso para estar perto da minha família e da minha mãe. Segundo, porque o São Paulo foi o clube que fez um esforço gigante para que eu pudesse trabalhar com eles nesse ano. O projeto é grande, com uma estrutura que qualquer atleta se sentiria feliz e honrada!”.