São Caetano terá nova corrida de rua em agosto

Os amantes de corridas de rua contarão com uma nova prova em São Caetano, que será realizada em agosto. O anúncio foi feito no domingo (13) pelo secretário de Esportes, Lazer e Juventude e vice-prefeito, Beto Vidoski, logo após a realização da 42º edição da Prova de Reis.

A Corrida de São Bento será gratuita aos moradores da cidade. Vidoski prometeu também ampliar as vagas para a Prova de Reis, que teve recorde de participantes ontem.

“É a maior corrida da história da cidade, pelo número de inscritos. Devido à grande procura, as inscrições se encerraram praticamente uma semana antes da data do término. Por isso, para dar oportunidade a quem não conseguiu se inscrever, a previsão é de, no ano que vem, ampliarmos o número de inscrições de 4.000 para 4.500.”

A prova ontem foi vencida por Raphael Magalhães Moura, que leva o título pela terceira vez. No feminino, a primeira posição foi de Valéria Cattaruzzi.