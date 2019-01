Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo Manchester City x Wolverhampton

Nesta segunda-feira (14), Manchester City e Wolverhampton se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no Etihad Stadium, às 18h00 (horário de Brasília).

O City vem de duas goleadas fantásticas pelas copas inglesas 7 a 0 no Rotterham e 9 a 0 no Burton Albion. Na premier League foram responsáveis por derrubar a invencibilidade do Liverpool e encurtar a distância para quatro pontos. A vitória é fundamental para retomar essa marca, que, momento, se estendeu para sete pontos.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.