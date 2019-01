Copa América: Final e jogos do Brasil tem ingressos do primeiro lote esgotados

Menos de um dia depois do início das vendas do primeiro lote de ingressos para a Copa América, que será sediada no Brasil, quatro partidas não possuem mais ingressos. São elas a final, no dia 7 de julho no Rio de Janeiro, e os três jogos do Brasil na primeira fase – incluindo o da abertura, no Morumbi, dia 14 de junho.

Os valores para os ingressos restantes variam de R$ 30 (meia-entrada para setores das Arenas do Grêmio e do Corinthians) a até R$ 590 (principal setor para as semifinais). Veja tabela completa de valores:

Divulgação

As vendas começaram às 18h de quinta (10) no site da competição (clique aqui para acessar) e permite no máximo 35 ingressos por pessoa –máximo de cinco por partida, para até sete partidas diferentes. O pagamento pode ser feito apenas no cartão de crédito.

No total, o primeiro lote de ingressos para a Copa América disponibiliza 228 mil ingressos. Um segundo lote de ingressos será disponibilizado no dia 25 de janeiro – um dia depois do sorteio dos grupos. Segundo a Conmebol, o Brasil joga no Maracanã em dois cenários: na final, se for o primeiro do seu grupo, ou nas quartas, se ficar na segunda posição do grupo A.