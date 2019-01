Florida Cup 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Flamengo x Ajax

Nesta quinta-feira (10), Flamengo e Ajax estreiam no ano de 2019 em partida amistosa pelo torneio Florida Cup. O jogo será no Orlando City Stadium, às 22h00 (horário de Brasília).

A sensação da fase de grupos da CHampions League, os garotos do Ajax enfrentam a sensação da janela de transferências brasileira em 2019. O Flamengo anunciou nesta semana as chegadas de Gabriel Barbosa e Arrascaeta, este último por cifra recorde no futebol nacional.

Em preparação para a temporada o rubro negro ainda espera fechar mais três contratações antes de começar o carioca, segundo declarações do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. A imprensa especula Miranda e Rafinha como reforços para a zaga.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.