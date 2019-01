Copa do Rei: onde assistir ao vivo online o jogo Levante x Barcelona

Nesta quinta-feira (10), Levante e Barcelona se enfrentam pela primeira partida das oitavas de final Copa do Rei 2019. O jogo será no estádio Ciutat de Valencia, às 18h30 (horário de Brasília).

Depois de ver o rival vencer pela competição, com uma boa exibição do brasileiro Vinícius Júnior, o Barcelona sai até Valência pegar o levante pela copa nacional. Atual tetracampeão, da competição o Barca quer aumentar a dominância no torneio.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas, o jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.