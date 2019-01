Copa São Paulo 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Santos x Sergipe

Nesta sexta-feira (4), Santos e Sergipe se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo 2019. O jogo será no Estádio Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira às 18h45 (horário de Brasília).

Acostumado a revelar grandes craques, o alvinegro praiano espera começar 2019 muito melhor do que foi 2018. O último ano foi de marcado por escassez de títulos.

O Santos sub20 está no grupo 25 da Copinha com sede em Mogi das Cruzes, que ainda conta com Uniao Mogi, time da casa e São Caetano.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV e pode ser acompanhada pelo serviço de atualização do Google.