Copa São Paulo 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Vasco x Carajás

Nesta sexta-feira (4) Vasco e Carajás se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo 2019. O jogo será no Estádio Joaquim Morais Filho às 15h00 (horário de Brasília).

O Vasco estreia pelo grupo 27 da Copinha com sede na cidade de Taubaté. Os meninos do cruz-maltino ainda pegam o atlético Tubarão e o Taubaté esporte. Caso passe em primeiro, o time carioca enfrenta o segundo colocado do grupo 28.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV e pode ser acompanhada pelo serviço de atualização do Google.