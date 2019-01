Copa São Paulo 2019: conheça Dener, o jovem craque que dá nome ao troféu de gol mais bonito da copinha

Numa enquete feita pela Federação Paulista de Futebol (FPF) pela internet, os fãs da Copa São Paulo 2019 escolheram o craque precoce Dener Augusto de Souza para dar nome ao prêmio de gol mais bonito.

O primeiro Prêmio Dener será entregue nesta sexta-feira (4) quando acaba a primeira rodada da Copinha 2019. E a cada rodada um gol será eleito como merecedor dele. Este é o primeiro ano que este troféu será entregue.

Quem foi Dener?

O garoto surgiu no time da Portuguesa campeão da Copa São Paulo em 1991. Com dribles insinuantes e muita velocidade o meia logo se tornou uma das maiores revelações do futebol brasileiro na década de 1990.

Foi considerado o melhor jogador da competição naquele ano, e logo depois estreou com a camisa da seleção brasileira. No entanto, a carreira do jovem foi interrompida em 1994, depois de um acidente automobilístico que tirou a vida do meia.

Antes de ser emprestado para o Vasco da Gama, Dener passou pelo Grêmio, por empréstimo em 1993. O jogador morreu aos 23 anos de idade.

Confira os lances mais geniais de Dener, patrono do Prêmio Dener de gol mais bonito da Copa São Paulo.