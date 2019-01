Copa São Paulo 2019: onde assistir ao vivo online o jogo São Paulo x Holanda

Nesta quinta-feira (3), São Paulo e Holanda (AM) se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo 2019. O jogo será no Estádio Doutor Adhemar de Barros às 21h00 (horário de Brasília).

O juvenil do tricolor joga a primeira fase em Araraquara, na região central do estado. O SPFC é o segundo clube com mais participais em finais da copinha, foram 10 no total.

Apesar disso, o clube ocupa a quinta posição na tabela de títulos, foram três conquistas e sete vices.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado de ESPN Brasil e pode ser acompanhada pelo serviço de atualização do Google.