Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo Manchester City x Liverpool

Nesta quinta-feira (3), Manchester City e Liverpool se enfrentam pela 21ª rodada do campeonato inglês. O jogo será Etihad Stadium às 18h00 (horário de Brasília).

Os Citzens precisam vencer este confronto direto contra o líder do campeonato para poderem voltar a sonhar com o título da temporada. Os jogos de fim de ano custaram caro para o City e a diferença para o líder subiu para sete pontos.

O Liverpool entrou no segundo turno goleando e mantendo a invencibilidade intacta. O 4 a 0 no Newcastle e o 5 a 1 no Arsenal na última rodada mostram que o período responsável por derrubar candidatos ao título não parecer impactar os Reds.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado de ESPN Brasil e pode ser acompanhada pelo serviço de atualização do Google.