Comentarista critica Buffon por elogio a Neymar: 'Fez média com o mimado'

O goleiro Gianluigi Buffon recebeu críticas depois que elogiou Neymar, seu colega no Paris Saint Germain. O italiano disse que o brasileiro já deveria ter levado um troféu Bola de Ouro para casa. "É um escândalo ele nunca ter ganhado", disse Buffon.

Mauro Cezar Pereira, comentarista da ESPN, discordou da avaliação de Buffon, que participou de cinco Copas do Mundo e é o recordista em número de jogos pela Seleção Italiano. Acho lamentável que o Buffon, alguém com tanta história no futebol tenha dado uma declaração como essa. Ele não precisa disso, fazer uma média com o mimado Neymar", disse.

Para o jornalista esportivo, houve apenas um ano em que de fato o atacante brasileiro poderia ter sido lembrado, logo após o Mundial sediado no Brasil, do qual saiu lesionado. "O único ano que o Neymar poderia ter sido o melhor foi em 2015, quando ele foi decisivo no título da Liga dos Campeões. Depois disso teve temporadas muito irregulares, fez uma Copa do Mundo bem abaixo do esperado", opinou.

Buffon completa 41 anos no fim deste mês e está no PSG desde julho de 2018.