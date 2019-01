Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo Newcastle x Manchester United

Nesta quarta-feira (2), Newcastle e Manchester United se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no estádio Saint James Park às 18h00 (horário de Brasília).

Solidificado na 6ª posição, o Manchester United vai a Newcastle com a expectativa de se aproximar do rival Arsenal. Com uma vitória os Red Devils ficariam a dois pontos da quinta colocação e entrariam de vez na briga pela vaga na Champions League.

Desde que assumiu o comando da equipe, o ídolo do United e treinador, Solskjaer,não perdeu nenhuma partida. O rendimento do time subiu assim como da estrela da companhia, Paul Pogba.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado de TV ESPN e pode ser acompanhada pelo serviço de atualização do Google.