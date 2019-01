Copa São Paulo 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Corinthians x Capital

Nesta quarta-feira (2), Corinthians e Capital se enfrentam pela 1ª rodada do Copa São Paulo 2019 de Futebol Júnior. O jogo será no estádio Novelli junior às 21h15 (horário de Brasília).

O Corinthians estreia contra o Capital do Tocantins, antigo Ricanato, na edição 2019 da Copinha. O Timãozinho é o maior campeão da história da competição somando 10 conquistas desde a criação do torneio em 1969.

O time paulista joga a primeira fase da competição na cidade de Itu, no interior do Estado. Lembrando que a Copinha comemora o aniversário da cidade de São Paulo. 128 clubes disputam a competição e os dois melhores se enfrentam no Pacaembu.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado de TV ESPN e pelo SporTV. O jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.