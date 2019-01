Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo Chelsea x Southampton

Nesta quarta-feira (2), Chelsea e Southampton se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no estádio Stamford Bridge às 18h00 (horário de Brasília).

Os Blues estão a quatro pontos do Manchester City e ocupam a 4ª posição na tabela da Premier League. Próximos do Arsenal, uma derrota hoje poderia significar a chegada do Manchester United na briga pela ultima vaga na Champions League.

O Chelsea vem de duas vitórias seguidas, depois do tropeço contra o Leicester em casa na rodada anterior ao natal. O time de Londres quer vencer para por pressão no Manchester City, que enfrenta o Liverpool no fechamento da rodada, nesta quinta-feira.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado de TV ESPN e pode ser acompanhada pelo serviço de atualização do Google.