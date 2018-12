Veja os resultados da 94ª Corrida de São Silvestre

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre chegou à sua 94ª edição este ano. Realizada na região central da cidade de São Paulo, o circuito conta com cerca de 15 km no total. Embora ainda esteja acontecendo para a multidão que sempre faz o percurso, os vencedores da corrida já foram anunciados.

Entre as mulheres, a vencedora foi a queniana Sandrafelis Tuei, que venceu a prova pela primeira vez. Ela completou o percurso em 50min 2 s. A brasileira melhor colocada foi Jenifer do Nascimento Silva, que ficou na 8ª posição. A última vez que uma representante do país venceu a prova foi em 2006, com Lucélia Peres.

Já entre os homens, a vitória foi para Belay Bezabeh, da Etiópia, com 45min5s de corrida. Ele já tinha sido campeão por aqui em 2014. O vencedor do ano passado, Dawit Admasu, chegou em segundo lugar. Giovani dos Santos foi o brasileiro mais bem posicionado no ranking, na oitava posição.

Confira o pódio completo da 94ª Corrida de São Silvestre:

Feminino

1º lugar – Sandrafelis Tuei (Quênia)

2º lugar – Pauline Kamulu (Quênia)

3º lugar – Mestawut Truneh (Etiópia)

8º lugar – Jenifer Nascimento (Brasil)

Masculino