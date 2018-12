Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo online o jogo Juventus x Sampdoria

Neste sábado (29), Juventus e Sampdoria se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo será no Juventus Stadium às 09h30 (horário de Brasília).

O líder invicto Juventus empatou no boxing day italiano com a ajuda de Cristiano Ronaldo, que não jogou o toda a partida de quarta-feira. No entanto, tiveram a ajuda da Internazionle que venceu o Napoli no último minuto.

Já a Sampdoria ainda sonha com uma vaga na Champions League da próxima temporada. Ela se encontra na 5ª posição, a sete pontos da Inter de Milão. Para isso, a Samp precisa disputar contra Milan e Lazio, concorrentes mais próximos.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas o jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.