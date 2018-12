Estes são os três primeiros jogos do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019

O Palmeiras Sub-20 estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019 dia 3 de janeiro contra o Galvez do Acre. O Verdinho está no grupo 13 da competição com sede em Capivari, na região central do estado de São Paulo.

O time juvenil do Palmeiras venceu os Campeonatos Brasileiros e Paulista sub-20 em 2018 e ainda outras três competições internacionais, uma no Chile, uma na Holanda e outra na República Tcheca.

Os outros dois integrantes do grupo 13 são o XV de Piraciba e o Capivariano, cabeça de chave e anfitrião. O Alviverde enfrenta no dia 6, pela segunda rodada, o XV e na rodada decisiva, pega o dono da casa no dia 9 de janeiro.

Caso passe em primeiro lugar, o time da capital enfrenta na segunda fase da competição o segundo colocado do grupo 14, que conta com União Barbarense-SP, Novorizontino-SP, Vitória-ES e Deportivo Ferroviário-ES.