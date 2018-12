Premier League: confira como ficou a tabela do Campeonato Inglês depois do final do primeiro turno

O Boxing Day na Inglaterra deu aos torcedores do Livepool o presente de natal ideal. A segunda derrota seguida do Manchester City e perda do segundo lugar para o Tottenham deram aos Reds seis pontos de vantagem sobre a equipe de Londres.

Os Citzens até a 17ª rodada estavam a um ponto e brigando centímetro a centímetro pela ponta. No fechamento do turno, no entanto, a distância pulou para sete pontos, um abismo.

Outro abismo, mas, que neste caso parece estar diminuindo, é entre o sexto colocado, Manchester United, e o quinto, Arsenal. Os seis pontos de vantagem do time Londrino já foram oito em outras rodadas.

A troca de comando nos Red Devils resultou em oito gols nos dois primeiros jogos. O segundo turno promete uma grande disputada pelas vagas inglesas na Champions League.

Nesta quinta-feira, Southampton e West Ham ainda se enfrentam pela 19ª rodada. Apesar disso, a tabela da Premier League do primeiro turno está quase definida com pequenas modificações a acontecer na parte de baixo e no meio.

Confira a tabela atualizada do Campeonato Inglês