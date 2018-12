Premier League: onde assistir ao vivo online o jogo Liverpool x Newcastle

Nesta quarta-feira (26), Liverpool e Newcastle se enfrentam pela 19ª rodada da Premier League. O jogo será no estádio Anfield Road às 13h00 (horário de Brasília).

O Liverpool abriu quatro prontos na rodada do fim de semana. O tropeço do City ajudou o único time ainda invicto da Premier League a chegar aos 48 pontos. Os Reds agora têm a missão de manter a ponta do campeonato que não vencem há 28 anos.

Já o Newcastle ocupa a 15ª posição e vem de um empate em 0 a 0 contra o Fulham, time que está na lanterna da competição. O time do norte inglês está a apenas três pontos da zona do rebaixamento.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN. O jogo ainda pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.