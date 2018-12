Premier League: onde assistir ao vivo online o jogo Everton x Tottenham

Neste domingo (23), Everton e Tottenham se enfrentam pela 18ª rodada da Premier League. O jogo será no estádio Goodison Park, às 14h00 (horário de Brasília).

O Tottenham se vingou da derrota para o Arsenal na Premier League ao eliminar o rival na Copa da Liga Inglesa. No campeonato, os Spurs permanecem em terceiro lugar, conquistado depois de vencer o Chelsea, ainda em novembro.

Já o Everton continua a batalha no meio da tabela. No momento, o time de Liverpool é o 8º colocado, com 24 pontos conquistados. Os Toffees não vencem a quatro partidas, sequência iniciada com a derrota no derby.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo ainda pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.