Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo online o jogo Real Madrid x Al Ain

Neste sábado (22), Real Madrid Al Ain se enfrentam na final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2018. O jogo será no estádio Xeique Zayed, às 14h30 (horário de Brasília).

O Real Madrid venceu nas semifinais com três gol do galês Gareth Bale. Agora na final tem a obrigação de mostrar porque é o favorito no mundial. Os merengues são tricampeões europeus e brigam para atingir a mesma marca a nível mundial.

O adversário improvável, o Al Ain, venceu o River nos pênaltis nas semifinais. O time da casa é o único que não é campeão continental. Como convidados, os árabes entraram por serem campeões nacionais do país sede.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado FOX Sports e pelo SporTV. O jogo ainda pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.