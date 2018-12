Ligue 1: onde assistir ao vivo online o jogo PSG x Nantes

Neste sábado (22), PSG e Nantes se enfrentam pela 19ª rodada da Ligue 1. O jogo será no Parc de Princes, às 18hoo (horário de Brasília).

O PSG volta a campo neste fim de semana depois de ter os últimos dois jogos pela Ligue 1 adiados por causa dos protestos na Franca. Ainda sem perder, desta vez o líder do francês não conta com Neymar que está de férias no Brasil.

A campanha irregular do Nantes pelo menos o deixa afastado da zona do rebaixamento. Até aqui eles perderam seis jogos, venceram cinco e empataram outros cinco.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas o jogo pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.