Premier League: onde assistir ao vivo online o jogo Manchester City x Crystal Palace

Neste sábado (22), Manchester City e Crystal Palace se enfrentam pela 18ª rodada da Premier League. O jogo será no Etihad Stadium, às 12h50 (horário de Brasília).

A um ponto do Liverpool, líder da Premier League, o City joga sabendo do resultado do rival que joga um dia antes. Uma vitória poderia dar a liderança para os Citzens.

Já o Crystal Palace continua na briga para se afastar da zona do rebaixamento. Em 15º lugar, eles estão a três pontos do descenso com 15 pontos conquistados com quatro vitórias e três empates até aqui.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo ainda pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.