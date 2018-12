Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo online o jogo Juventus x Roma

Nesta sábado (22), Juventus e Roma se enfrentam pelo Campeonato Italiano. O jogo será no estádio Juventus Stadium, em Turim, às 17h30 (horário de Brasília).

Com um histórico quase impecável na temporada, o Juventus entra em campo com a missão de atingir a 16ª vitória em 17 jogos na Série A italiana. A Velha Senhora se mantém a oito pontos de distância do Napoli, 2° colocado.

Já o Roma não faz uma boa temporada e é apenas o 7º colocado no certame. Uma vitória daria ânimo ao time da capital para perseguir uma vaga na Champions League da Próxima temporada.

A partida não será transmitida pela TV brasileira, mas o jogo ainda pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.